Politiepatrouille hoort plots gekrijs van aangerande vrouw: twee jaar cel voor Maaseikenaar Birger Vandael

24 december 2018

14u40 0 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 29-jarige man uit Maaseik bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Op 6 februari 2017 randde hij een vrouw aan na en avondje stappen. Het slachtoffer uit Hasselt krijgt een schadevergoeding van 7.810,59 euro.

De dader gaf verstek voor de behandeling van de zaak in de correctionele rechtbank van Hasselt. Op die bewuste winteravond nam de vrouw rond 1.30 uur afscheid van een vriend aan Dusartparking. Ter hoogte van de Zuivelmarkt werd ze door de Franstalige beklaagde tegen de muur geduwd en betast. Een combi passeerde gelukkig op het juiste moment. De agenten hoorden gekrijs vanuit de Badderijstraat en troffen het duo aan. Ze stelden vast dat het slachtoffer in paniek op hen toeliep en de aanranding bevestigde. Later deed ze in tranen haar verhaal.

Videobeelden van de camerabewaking bevestigen het verhaal van het slachtoffer. Beklaagde stond onder het afgedekte terras van één van de cafés en wachtte vijf seconden om achter de vrouw aan te gaan. De vrouw keek om en zag plots een man erg dicht achter haar opduiken. Naar eigen zeggen was ze niet sterk genoeg om de man van zich af te duwen. Zonder de passage van de politie had de man haar naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar losgelaten. Beklaagde verklaarde dat hij al vijf minuten met de vrouw aan het praten was en dat hij haar enkel aan haar hand en schouder zou hebben aangeraakt. “Deze verklaring is ongeloofwaardig en tegenstrijdig met de vaststellingen”, staat te lezen in het vonnis.

Vrouw durft niet meer alleen op straat

Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk gemaakt dat de vrouw niet meer alleen de straat op durft. “Haar leven is veranderd door de feiten”, stelde haar advocate. “Het is ook jammer dat beklaagde hier niet is, een eerste keer liet hij zijn gezicht wel nog zien”, klonk het verder nog. De man wordt ook nog voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.