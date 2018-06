Politiekolonne onder erehaag naar nieuw kantoor 22 juni 2018

03u10 0 Hasselt Plechtig moment donderdagmiddag voor de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad. Alle voertuigen verhuisden van het oude kantoor in de binnenstad naar de nieuwe campus 'H' net naast de gevangenis.

In stoet reden ze van de oude locatie aan de Thonissenlaan richting nieuwbouw. Daar stonden de collega's van de brandweer al klaar om hen te verwelkomen. Voor de gelegenheid werd een boog van water over de politie-oprit gespoten. Daaronder reden alle combi's, anonieme wagens, flitsauto's en andere politievoertuigen officieel de nieuwe parkeergarage binnen. Zo kwamen ze 'gezegend' aan op hun nieuwe locatie. De oude kantoren aan de Thonissenlaan zijn vanaf nu dus officieel buiten gebruik. Op termijn komt er wel een nieuwe politiepost in het 'Scheep', het nieuwe stadhuis van Hasselt. Om ervoor te zorgen dat de politie ook de komende maanden nog aanwezig is in het stadscentrum, is er een tijdelijke pop-uppolitiepost ingericht in het huidige stadhuis aan het Groenplein. Door de verhuis zijn tenslotte ook alle telefoonnummers veranderd. Voortaan zijn ze te bereiken op het nummer 011/93.89.38. Voor dringende gevallen blijft uiteraard het noodnummer 101 van kracht. (RTZ)