Politie vat twee illegalen bij controleactie in stationsbuurt Toon Royackers

13 maart 2019

18u14 0 Hasselt Bij een controleactie in de stationsomgeving heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad woensdagmiddag twee illegalen gevat, en verschillende personen kunnen betrappen met drugs.

Aan Café Anoniem werden alles samen zeven personen aangetroffen die in het bezit waren van drugs. In zes van de zeven gevallen ging het om cannabis, hasj of speed. Twee van die drugsbezitters verbleven trouwens illegaal in het land. Zij werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.