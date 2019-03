Politie valt binnen in opstartend drugslabo Toon Royackers

15 maart 2019

16u32 0 Hasselt Langs de Kiewitstraat in Hasselt is de politie vrijdagochtend binnengevallen in een opstartend drugslabo. De zes aanwezigen waren stomverbaasd toen agenten omstreeks acht uur plots aan hun poort stonden. Eén van hen verbrijzelde nog snel een raam, in de hoop te kunnen ontsnappen.

Eigenlijk ging het eerst om een politie-onderzoek naar mogelijke betalingsachterstand bij de beheerders van het gebouw, maar bij hun onderzoek kwam de politie Limburg Regio Hoofdstad dus plots uit op een drugszaak. Volgens getuigen waren de aanwezigen volop met blauwe vaten aan het slepen, toen de politie binnenviel. Meteen moest er ook een ambulance en een MUG worden bij gehaald. Eén van de verdachten had zich immers ernstig bezeerd bij zijn vluchtpoging langs het stukgeslagen raam. In totaal sloeg de politie vrijdag zeven verdachten in de boeien. Gespecialiseerde diensten kwamen in de loop van de voormiddag nog ter plaatse om de aanwezige chemische spullen in beslag te nemen. Ook het Gerechtelijk labo kwam op vraag van het Parket Limburg nog ter plaatse.