Politie neemt vijf verwaarloosde katten in beslag Toon Royackers

13 maart 2019

13u33 0

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft maandagnamiddag vijf katten in beslag genomen in een woning aan de Koningsbergweg op Termolen in Zonhoven. Daar zaten de dieren zonder eten en drinken opgesloten in een woning. De dierenpolitie van het korps kwam samen met ‘Dierenwelzijn Vlaanderen’ ter plaatse voor een inspectie en liet de vijf poezen in beslag nemen. Zij herstellen intussen in het dierenasiel van Genk.