Politie LRH krijgt taserwapens 23 mei 2018

02u51 0 Hasselt De politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) wordt pilootgemeente voor het gebruik van taserwapens. Die wapens geven een korte elektrische schok, waardoor gevaarlijke verdachten zonder veel risico's op letsel uitgeschakeld kunnen worden.

De twee eerste inspecteurs krijgen binnenkort al hun opleiding, waarna ook tien andere leden van het korps opgeleid worden om de tasers deskundig te gebruiken. "Vooral in ons Bijzonder Bijstandteam kan dat een handig hulpmiddel zijn", legt korpschef Philip Pirard van LRH uit. "Het team wordt ingezet bij meer gevaarlijke interventies. We werken daarvoor nauw samen met de ons omliggende zones."





De politiezone stelde dinsdag ook haar jaarverslag van 2017 voor. Daaruit blijkt dat zowel het aantal ongevallen als de criminaliteit gedaald zijn. "We stellen 16 procent minder ongevallen met gewonden vast, in vergelijking met 2016", zegt de korpschef. "Dat zijn positieve cijfers die er niet vanzelf gekomen zijn. We zijn bijzonder streng geworden aan de gevaarlijkste kruispunten. Betrappen we daar bestuurders op overdreven snelheid of andere fouten, dan wordt er bekeurd. De cijfers voor de criminaliteit zijn vorig jaar met 5 procent gedaald. We telden vorig jaar bijvoorbeeld nog 366 woninginbraken in de zes gemeenten van onze zone. Nog steeds te veel, want telkens gaat het om een gezin dat slachtoffer is. En dus blijven we ons best doen om de daders te kunnen vatten. 4,8 procent van de woninginbraken binnen de zone wordt opgelost. Dat is iets meer dan het nationale gemiddelde van 4,2 procent. Bij winkeldiefstallen kunnen we 78,9 procent van de feiten oplossen, dankzij ons 'Olivier' team. Zij houden regelmatig het centrum van Hasselt in het oog, om snel winkeldieven te vatten."





Vanaf volgende maand neemt de politie trouwens haar intrek in het nieuwe gebouw op de veiligheidscampus aan de Herckenrodesingel. Daar kunnen ze beter samenwerken met onder meer de brandweer en de gevangenis, die op dezelfde locatie zitten.





(RTZ)