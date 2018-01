Politie klist man die nog twee jaar cel moest uitzitten 24 januari 2018

In het centrum van Bilzen is maandagvoormiddag een 29-jarige Hasselaar opgepakt die geseind stond. De man, die geen vaste verblijftplaats heeft, was aan het wachten op de komst van de bus. De politie merkte hem op en na een controle bleek dat hij nog een gevangenisstraf van 24 maanden moest uitzitten vanwege verscheidene veroordelingen. De verdachte had bovendien ook nog eens twee gram heroïne in zijn sok verstopt. De politie nam de heroïne onmiddellijk in beslag. De verdachte werd 's namiddags overgebracht naar de gevangenis van Hasselt om zijn straf uit te zitten. (MMM)