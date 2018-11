Politie kan bewusteloze bestuurder (80) voorzichtig tegen vangrail ‘rammen’ “Ik zag de man tegen zijn stuur hangen, hij zwalpte over de Grote Ring” Toon Royackers

08 november 2018

10u56 14 Hasselt Een koelbloedig personeelslid van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdagmorgen een bewusteloze bestuurder veilig tegen de vangrails kunnen duwen. Het bejaarde slachtoffer was onwel geworden en zwalpte plots tussen de auto’s over de Grote Ring van Hasselt. Geert Vandewyer ‘ramde’ de auto lichtjes en duwde hem zo voorzichtig naar de pechstrook. Vervolgens ging hij vol in de remmen staan om de auto te stoppen.

Het slachtoffer reed donderdag omstreeks 9.20 uur tussen het drukke verkeer over de Herckenrodesingel in Hasselt. Logistiek medewerker Geert Vandewyer van de lokale politie was net op dat moment met één van de dienstvoertuigen onderweg, toen hij de zwalpende automobilist voor hem zag. “Ik was verbaasd over zijn rijgedrag, maar toen ik goed keek, zag ik de man over zijn stuur hangen. Ik wist meteen dat hij bewusteloos was. Voorzichtig stak ik hem voorbij, en begon ik hem met de dienstwagen naar de kant te ‘duwen’.”

Geert Vandewyer botste met opzet tegen de flank en duwde de auto van de bewusteloze man geleidelijk tegen de vangrails naast de pechstrook. Hij ging vervolgens voor hem rijden en trapte op de rem, om de auto achter hem ook tot stilstand te krijgen. Toen bleek echter dat de zwalpende wagen een ‘automaat’ had, die niet vanzelf zou stoppen. De koelbloedige werkman van de politie moest vol in de remmen gaan staan.

“We waren al vlakbij de brug over de kanaalkom. Daar is even geen pechstrook meer, en buigen de vangrails terug naar de rijstroken. Als ik het niet tijdig haalde, zou de wagen met de bewusteloze man terug naar de ring gekatapulteerd worden. Mogelijk zou hij daar tegen andere voorbijrijdende auto’s botsen. Maar gelukkig raakten we een paar meter eerder veilig tot stilstand.”

Reanimatie

Geert Vandewyer liep meteen naar de auto achter hem. Daar lag de bewusteloze tachtiger achter zijn stuur. “De man leek nog even te bewegen, maar zijn ogen waren dicht. Ik had intussen de hulpdiensten al kunnen verwittigen. Zelf kreeg ik de wagen helaas niet open, want de automatische vergrendeling was ingeschakeld.” Brandweer van de zone Zuid West Limburg klopte met een ijzer het raampje in, en trok de deur open. Na een half uurtje slaagden brandweerlui er in om de bestuurder te reanimeren. Hij werd onder begeleiding van de mug in kritieke toestand naar het Jessa Ziekenhuis gebracht. In de late namiddag leek zijn toestand daar stabiel.

Van zijn werkgever, de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad, kreeg medewerker Geert Vandewyer felicitaties voor zijn koelbloedig optreden. Zij zijn er van overtuigd dat de man veel erger voorkomen heeft. Door het bizarre ongeval was de binnenkant van de Herckenrodesingel donderdagmorgen even versperd. Dat veroorzaakte moeizaam verkeer.