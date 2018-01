Politie betrapt elke dag twee bestuurders met drugs 23 januari 2018

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen weekend opnieuw vier bestuurders betrapt die onder invloed waren van drugs. De bestuurders liepen tegen de lamp tijdens een controleactie. Twee andere personen werden nog betrapt met drugs op zak, en de politie slingerde ook een bestuurder op de bon die zijn muziek loeihard had staan. "Maar wat vooral opvalt is dat we bestuurders blijven betrappen onder invloed van drugs", zegt zonechef Philip Pirard. "Tijdens de eerste weken van 2018 alleen al vlogen 49 bestuurders om die reden op de bon. Dat zijn er gemiddeld twee per dag."





De politie kondigt dan ook aan extra te zullen controleren op druggebruik in het verkeer. (RTZ)