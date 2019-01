Politie beledigen? Dat kan in Hasselt voortaan 350 euro kosten Toon Royackeres

25 januari 2019

14u30 0 Hasselt De gemeenteraad van Hasselt wil volgende week een opmerkelijk nieuwe GAS boete goedkeuren. Wie voortaan nog een agent in functie beledigt mag tot 350 euro ophoesten. De maatregel is volgens burgemeester Steven Vandeput (N-VA) nodig als signaal naar het politiekorps.

“In de praktijk worden al PV’s uitgeschreven als iemand echt door het lint gaat, en de politie begint te beledigen,” zegt burgemeester Vandeput. “Maar in de praktijk zien we dat daar niet altijd gevolg aan gegeven wordt. De parketten hebben natuurlijk veel werk, en soms andere prioriteiten. In veel gevallen bleef het schelden daardoor straffeloos. Helaas komt het wel steeds vaker voor dat mensen zich boos maken op de politie. Dat is kennelijk een tendens in onze samenleving. Wij willen daarom een signaal geven dat dit niet kan. De politie die instaat voor onze veiligheid, verdient het om met het nodige respect behandelt te worden. Vandaar ons voor stel voor een Gemeentelijke Administratieve Sanctie, of een GAS boete in te voeren. Afhankelijk van de situatie kan die inderdaad oplopen tot 350 euro.”