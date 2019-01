Plots wil iederéén ‘steak bedekt met bladgoud’ proeven Toon Royackers

16 januari 2019

Hasselt Wie graag een stukje steak bedekt met 24 karaats bladgoud wil proeven, moet zich haasten. Gisteren raakte bekend dat het Hasseltse restaurant 'Butchers Grill en Bar' aan de Meldertstraat de 'gouden steak' vanaf vandaag op het menu heeft staan. De telefoon van het restaurant om een plaatsje te reserveren staat intussen roodgloeiend.

Weinig mensen weten dat bladgoud eigenlijk ook eetbaar is. “Het doet misschien niet veel aan de smaak, maar het is wel een sensationele ervaring,” zegt chef-kok Pirigam Ramis. Hij heeft meteen het eerste Belgische restaurant waar je een steak belegd met bladgoud kan eten. “In chocolade zoals in pralines wordt het wel al toegepast. Maar bij een vleesgerecht is het nog nieuw. Na het artikel reserveerden woensdagvoormiddag alleen al vijftig klanten. De volgende dagen zit ik dus redelijk vol. En het blijft maar komen”, wrijft Ramis zich in de handen. “Een bewijs dat mensen toch op zoek zijn naar een bijzondere beleving.” Hoewel bladgoud best duur is, wil de chef-kok de ervaring toch democratisch houden. Hij serveert zijn steak met bladgoud voor 65 euro.