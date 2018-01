Plopsa Indoor Hasselt breekt bezoekersrecord 02u42 0

Goed nieuws voor Plopsa Indoor Hasselt want uit de cijfers blijkt dat er tijdens de afgelopen kerstvakantie maar liefst elf procent meer bezoekers waren dan vorig jaar. Daarmee heeft het park zichzelf opnieuw overtroffen. "Een absoluut record", reageert parkmanager Patrik van Grootel.





In de geschiedenis van het park kwamen er nog nooit zoveel bezoekers als tijdens de kerstvakantie van 2017. Naast de dagelijkse Bumba Show, stond er ook elke dag een leuke kerstshow met publiekslieveling Kabouter Klus op het programma. Acteur Aimé Anthoni trad tijdens de vakantie ook voor de 2.500ste keer op in de parken van Plopsa.





Verder baadde het hele indoorpark in een gezellige kerstsfeer, met aangepaste decoratie en sneeuwvlokjes die meermaals per dag uit de lucht vielen.





Plopsa scoorde ook met de andere parken. In Plopsaqua De Panne mocht men een stijging van twintig procent noteren. In Plopsaland De Panne waren er eveneens 150.000 bezoekers. "Een aangepaste kerstprogrammatie met speciale animatie en decoratie valt duidelijk in de smaak. Bovendien kon men tijdens de kerstvakantie met een ticket voor de Samson & Gert Kerstshow nadien een bezoekje brengen aan Plopsa Indoor Hasselt. Voor heel wat mensen is dit intussen een jaarlijkse traditie geworden. Tenslotte was het park voor het eerst geopend op kerst- en nieuwjaarsdag. Deze dagen waren een schot in de roos!", verklaart CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof het succes. (BVDH)