Platenzaken vieren Record Store Day 23 april 2018

Menig platenliefhebber kon zich zaterdag uitleven tijdens Record Store Day.

De Kapelstraat/Diesterstraat in Hasselt-centrum, waar Gigaswing en Just for the Record gelegen zijn, stond een hele dag in het teken van platen. "Vandaag (zaterdag, red.) openden we al om 8 uur de deuren", vertelt Andy Surleraux, uitbater van Just for the Record. "Toen stonden er al klanten te popelen. Op elke plaat gaven we dan ook tien procent korting. We hadden ook een live podcast van Kratkruipers met DJ Goldfox, die vertelde over zijn eerste kennismaking met platen."





Later die dag mocht jazz-artieste Roselien uit Leuven haar ding doen. De Genkse Benefactors sloten de dag af met een knallende gig. (MMM)