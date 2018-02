Plannen voor vernieuwd station zijn klaar 08 februari 2018

02u43 0 Hasselt De plannen voor het vernieuwde station van Hasselt zijn klaar. Nog dit jaar wordt de verkommerde achteringang vernieuwd, en er komen ook liften en nieuwe roltrappen.

In Hasselt wordt al langer geklaagd over de slechte staat van het station.





Maar daar moet vanaf dit najaar dus verandering in komen. Eerst zal er gewerkt worden aan een betere toegankelijkheid aan de achterzijde. Daar wordt een lift geïnstalleerd, alsook een bredere trap richting ondergrondse gang, die naar de perrons leidt. Vanaf volgend jaar worden die perrons zelf ook één voor één aangepakt, en worden er nieuwe roltrappen geplaatst. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes en verhoogde perrons die het in- en uitstappen gemakkelijker moeten maken.





Maar vooralsnog springen de spoorbonden geen gat in de lucht. "Wat nu geïnvesteerd wordt, is immers slechts een fractie van wat aanvankelijk aangekondigd werd in het Masterplan", zegt Stefan T'Jolyn van het ACOD. "Zo zouden de sporen aan het station nog verlegd worden, om oponthoud te vermijden. De ontdubbeling van belangrijke spoorlijnen, zoals Alkens-Sint-Truiden en Zonhoven-Mol, blijft ook uit."





(RTZ)