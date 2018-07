Per match tot 116 vaten soldaat gemaakt WK VOETBAL WAS OOK OP DUSARTPLEIN SCHOT IN DE ROOS BIRGER VANDAEL

17 juli 2018

02u28 0 Hasselt Niet alleen sportief, maar ook economisch was het WK voetbal een schot in de roos. Op het Kol. Dusartplein werden er maar liefst tot 116 vaten bier leeggedronken per match. "We zijn heel tevreden en dat danken we aan de zes zeges en de zonovergoten maand", vertelt Birger Vanheusden, zaakvoerder van 3vents dat er 'Festival da Copa' organiseerde.

Het 'Festival Da Copa', een naam die al sinds het WK van 2014 in Brazilië wordt gebruikt, ging van start op 14 juni met Rusland - Saoedi-Arabië en werd zondag afgesloten. Nog tot vandaag wordt er opgeruimd op het Dusartplein en intussen maken de organisatoren de balans op. "Het grote voordeel was het prachtige weer een maand lang. Dat zorgde ervoor dat er niet alleen voor de Belgen, maar ook voor andere wedstrijden veel volk kwam", zegt Vanheusden opgetogen. "De aanzet werd gegeven met Spanje-Portugal op de tweede dag. Toen kwam 2.000 man naar hier. Ook de wedstrijden van de Goddelijke Kanaries uit Brazilië leverden altijd behoorlijk wat volk op. Het was trouwens leuk dat er quasi tijdens elke wedstrijd een delegatie van de twee spelende landen kwam kijken. Dat zorgt voor extra ambiance natuurlijk."





Beer showers

De mooiste uren beleefden de organisatoren tijdens de zeven wedstrijden van de Belgen, zes keer met een groot feest als climax en zestien keer met de nodige 'beer showers' waarbij tientallen pintjes de lucht invlogen. "De terugkeer tegen Japan was voor ons het hoogtepunt. De vreugde-uitbarsting was ongezien dit WK. In die mate zelfs dat een stalen staaf in de VIP-tent het begaf door de springende mensen. We hebben dat hersteld en iedereen werd gevaagd om buiten verder te feesten", lacht Vanheusden.





80.000 fans

In totaal kwamen er 80.000 mensen naar het WK voetbal kijken afgelopen maand. "Meer dan verhoopt, maar ik heb nog geen zicht op het totale aantal gesneuvelde vaten. Tijdens de topmatch waren dat er 116, dus ze hebben zeker goed gedronken. De samenwerking met de lokale horeca verliep goed, voor en na de match trokken de supporters de stad in. We probeerden ook tijdig af te sluiten, al keken we ook dat we niet te vroeg afsloten want dat zou de uitstroom niet ten goede komen. Ook in 2020 willen we tijdens het EK Festival da Copa organiseren", zegt Vanheusden. Kristof Grossi, manager van danscafé Koestal aan het Dusartplein, beaamt de goede samenwerking. "Het blijft concurrentie, maar hun succes is ook het onze. De politie heeft telkens alles in goede banen geleid. Ons café zat altijd helemaal vol wanneer de Belgen speelden, behalve tijdens de kleine finale. We stelden buiten samen met café De Wijzen ook schermen op, waar heel veel volk heen kwam. In vergelijking met vorig jaar hebben we tien tot vijftien procent meer omzet gedraaid."