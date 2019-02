Pat Krimson stunt met Jamaicaanse zanger Singing Vernon Zijn nieuwe plaat ‘Dem A Jig’ komt ook uit in Jamaica Dirk Selis

20 februari 2019

08u36 0 Hasselt Trendsetter Pat Krimson ui Zonhoven blijft verbazen en pakt uit met de verrassende, aanstekelijke en dansbare single ‘Dem A Jig’. Dit nummer werd geschreven door de Jamaicaanse reaggae-vocalist Singing Vernon en geproduceerd hier in Belgie door Pat Krimson en Bart Vanhoyland (Esta Loca).

Pat Krimson: “’Dem A Jig’ staat voor uiterst dansbare Dance-hall met Singing Vernon. Een internationale samenwerking met een wereldartiest, want Singing werkte in het verleden al samen met o.a. Shaggy en Sean Paul. Via Facebook ben ik in contact gekomen met ‘The Reaggea Defender’ uit Jamaica. Er was een klik en ik voelde dat we dit nummer samen moesten opnemen. One Love.”

Jamaicaanse Dance Hall

’Dem A Jig’ is de eerste release van Pat Krimson op het nieuwe pop-dance label ‘Creek Track’, dat onderdeel is van Starman Records. “Het mooie is dat de track ook uitkomt in Jamaïca, dus wie weet weet vlieg ik binnenkort naar daar om promotie te doen met mijn kameraad. We hebben elkaar nog niet ontmoet, maar wel vaak gehoord. Singing Vernon werkt als singer-songwriter vanuit zijn thuisbasis Santa Cruz. Ik ben ons nummer al geruime tijd aan het spelen tijdens mijn dj-sets en de reacties zijn super positief. Mensen komen mij echt vragen wie dat liedje zingt. Een goed teken, want dat deden ze ook bij ‘Lift U Up’ en nog een rits nummers die een hit werden. Iedereen die het al gehoord heeft is enthousiast. Ook de jeugd, want daar is Jamaicaanse Dance Hall helemaal in. Geloof me!”, zegt de Limburger.

Ibiza-parties

DJ Pat Krimson weet waarover hij praat als absolute trendsetter van de Dance-scène. In de jaren 90 scoorde hij al met zijn Dance Opera, de formaties Leopold 3, 2Fabiola, Nunca en zijn alter ego Pat Krimson. Zijn Club Retro-concept AtmoZ is nog steeds razend populair in de Benelux en sinds zijn terugkeer uit Ibiza, is Pat weer wekelijks on the road als DJ. Pat en DJ/producer Dizkodude werken onder de naam ‘Esta Loca’ aan nieuwe Tech&Deep House-producties en draaien regelmatig op Ibiza-parties. Pat Krimson is een legende met een goed gevulde agenda en zijn populariteit is nooit groter geweest dan nu.

‘Dem A Jig’ van Pat Krimson, Bart Vanhoyland & Singing Vernon verschijnt vrijdag 22 februari op ‘Creek Tracks’, het nieuwe label van Starman Records.