Passagier valt uit busje aan verkeerslicht 28 april 2018

02u47 0

Aan de Kuringersteenweg in Hasselt is vrijdagochtend vroeg een passagier zwaargewond geraakt na een val uit een bestelbusje. Hij had de schuifdeur even geopend om wat frisse lucht te krijgen, terwijl ze stilstonden aan een verkeerslicht. Toen de bestuurder weer vertrok viel, hij echter voorover uit het busje met zijn hoofd op het wegdek. De 49-jarige passagier uit Vorselaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.





(RTZ)