Parket viseert bedrijven met fictief adres 03 maart 2018

Politie en parket hebben vorig jaar 158 'moeilijk bereikbare vennootschappen' gecontroleerd. Het gaat om bedrijven die op een fictief adres staan ingeschreven en van een stroman worden voorzien om onder de radar te blijven. Deze 'schermvennootschappen' worden opgezet om organisaties te laten frauderen. "Oplichtingen, faillissementsfraude, BTW-ontduiking, witwasoperaties. Het gebeurt er allemaal mee", klinkt het bij het parket. "Een vennootschap moet actief zijn op de officiële bedrijfszetel waar het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking moet zijn." De aangetroffen schermvennootschappen en hun bestuurders kunnen voor de Rechtbank van Koophandel gedagvaard en correctioneel vervolgd worden. 74 vennootschappen verschenen inmiddels al voor de rechtbank van koophandel en één voor de correctionele rechtbank. 16 vennootschappen stelden zich meteen in orde. 36 andere gevallen worden nog onderzocht.





"Ook in 2018 zetten we ons parcours verder." (RTZ/MMM)