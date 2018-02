Parken dreigen zonder onderhoud te vallen GEEN GELD MEER VOORZIEN VOOR 'PARK RANGERS' TOERISME TREKT AAN ALARMBEL TOON ROYACKERS

23 februari 2018

02u37 0 Hasselt Er is voorlopig geen geld meer voorzien om volgend jaar de belangrijkse Limburgse natuurparken te onderhouden. De provincie én de Limburgse Regionale Landschappen trekken daarom aan de alarmbel. 36 arbeiders onderhouden vandaag de natuurparken, die onze provincie jaarlijks 64 miljoen euro aan inkomsten opleveren uit toerisme.

Voor 2007 werden die belangrijke natuurparken in Limburg nog onderhouden door de provincie of door de gemeentebesturen zelf. "Maar dat kon veel efficiënter," zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a). "Via sociale tewerkstelling zijn vandaag 36 arbeiders aan de slag in alle 44 Limburgse gemeenten, om onze parken netjes te onderhouden. En onderschat het niet: het is veel werk en het vraagt heel wat materiaal. Het voordeel van onze samenwerking is dat we nu alles samen aankopen, en dat gemeentebesturen niet langer mensen moeten zoeken voor soms heel gespecialiseerde onderhoudsklussen."





'Salk'-middelen

Het geld komt uit 'Salk'-middelen, geld dat dus is vrijgekomen voor de heropleving van Limburg na de sluiting van Ford Genk. Maar of dat budget er na 2018 nog steeds zal zijn, is onzeker. "Er is enkel een goedkeuring tot en met dit jaar," zegt directeur Ilse Ideler van het Regionaal Landschap. "Onze 36 arbeiders onderhouden nochtans 5.579 kilometer wandelpaden, ze hebben sinds 2014 meer dan 40 volgeladen vrachtcontainers aan zwerfvuil bij elkaar geraapt. Tussendoor hebben ze nog eens 1.161 wegwijzertjes geplaatst of hersteld. Alles samen kosten ze iets meer dan 1 miljoen euro, maar ze brengen inderdaad ook onrechtstreeks 64 miljoen euro op aan inkomsten via toerisme. Want toeristen komen uiteraard voor onze natuur naar Limburg. Deze werkploeg is haar geld duidelijk meer dan waard."





'Park rangers'

De provincie legt met 63 procent trouwens de grootste hap op tafel. "Of we dat niet meer garanderen? Natuurlijk wel," zegt gedeputeerde Vandenhove. "Maar ook Vlaanderen betaalt een deel van de koek, net als de gemeenten. We willen nu alarm slaan om tijdig een akkoord te hebben over de financiering na dit jaar. De meeste gemeenten willen wel blijven bijdragen, maar of Vlaanderen dat ook zal blijven doen, weten we niet." Gisteren werden in de verschillende natuurparken demonstraties gegeven door de 'park rangers' zoals de arbeiders genoemd werden. Eén van hen is Farhan Huseen Aadan, die al één jaar mee aan de slag is. "Het is hard werk, maar ook leuk om te doen. Het geeft ons een goed gevoel dat de parken tegen de lente weer mooi zijn voor toeristen. Hopelijk kan dat ook volgend jaar nog."