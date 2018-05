Parijs en Moskou gaan Hasselt achterna WEBSITE 'I LOVE HASSELT' VAN INDONESIËR KRIJGT WERELDWIJD NAVOLGING TOON ROYACKERS

16 mei 2018

02u41 0 Hasselt Om de schoonheid van Hasselt te bejubelen, richtte de Indonesiër Gama Putra de website en Facebookgroep 'I Love Hasselt' op. De groep telt al bijna 11.000 volgers en wereldsteden als Parijs en Moskou willen het concept kopiëren.

Acht jaar geleden kwam Gama Putra vanuit Indonesië naar Hasselt, vandaag staat hij aan het hoofd van het groeiend wereldwijd 'I Love'-netwerk, en wil hij ons terug doen houden van onze eigen buurt. "Neen hoor, jullie Belgen zijn echt geen 'coole en afstandelijke kikkers'", zegt Gama Putra. "Dat zeggen ze misschien wel eens. Maar ik heb juist heel veel lieve, en warme mensen leren kennen na mijn aankomst in dit land. Als ik ergens problemen had, dan kwamen ze mij altijd helpen." Acht jaar geleden was Gama Putra nog radiopresentator in zijn geboorteland. Maar hij volgde zijn hart en de liefde en kwam zo in Hasselt terecht. "De eerste maanden heb ik niet zo veel gedaan. Vooral rondgereisd. Nadien vond ik dat ik iets terug moest doen voor alle hulp die ik hier kreeg." Zo ontstond dus 'I love Hasselt', een website om de schoonheid van de stad te bejubelen. "Het is echter ook een businessmodel", legt Gama uit. "We shoppen tegenwoordig via het internet wereldwijd, en dat terwijl er om de hoek heel originele winkels zijn. Die raken in de wereldwijde internetsoep wat verdrukt. Ik wil ze terug boven halen."





Authentieker

En het werkt. Intussen heeft Gama bijna elfduizend volgers op Facebook voor 'I love Hasselt'. "In het begin postte ik vooral foto's van mooie plekjes. Nadien kwamen er verhalen bij van mensen uit de buurt. En dat waren vaak heel schone, lokale mensen. Ik doe alles gewoon met mijn smartphone. Bij ons dus geen professionele cameratoestanden, want zo komen we veel authentieker over. We zijn een facebookvriend die leuke dingen post, geen communicatiebedrijf. Zo stapten we ook de winkels binnen, en filmden we het moois wat deze shoppingstad te bieden heeft. Die handelaars betalen ons intussen, maar het plan werkt wel. In de stroom van wereldwijde pakjesbezorgers laat ik zien dat je ook om de hoek waardevolle zaken kan kopen."





Fanclubs

Intussen volgt Leuven. Want ook in die stad gaat het snel voor de identieke site 'I Love Leuven'. "In heel de wereld wordt het concept én onze site zelfs gekopieerd. We maken goede afspraken, en zo zie je nu 'I love Antwerpen' ontstaan net als Brussel, Parijs, Lissabon en Moskou. Het vraagt tijd, maar we groeien." Terwijl het oorspronkelijke idee was om Hasselaren in de stroom van wereldwijde e-commerce van hun omgeving te laten houden, is 'I love Hasselt' nu zelf een succesvol exportproduct aan het worden. "Het zijn eigenlijk overal fanclubs die ik opricht", lacht Gama. "Fanclubs van hun eigen stad. En we hebben ook een boodschap: vergelijk niet steeds, maar zie ook eens hoe mooi het rondom je is."