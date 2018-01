Paniek om drie achtergelaten koffers 02u40 0 Foto Toon Royackers Agenten bij de verdachte koffers.

Drie achtergelaten koffers hebben gisterennamiddag even paniek veroorzaakt in een kantoorgebouw langs de Guf-fenslaan in het centrum van Hasselt. Getuigen zagen daar hoe een vrouw eerst de koffers voor de ingang plaatste, en vervolgens weer wegliep. Ze leek nogal verward. Meteen werd er alarm geslagen bij de politie. Er gebeurde geen evacuatie, maar de politie sleepte de koffers wel weg voor een grondige controle. Bij het openritsen bleek er alleen maar kleding en toiletgerief in te zitten. "Het bleek gelukkig gewoon om een misverstand te gaan", zegt Dorien Baens van de politie. (RTZ)