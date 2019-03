Pakkende beelden: ‘Boven De Wolken’ wint prijs voor foto’s van overleden kindjes om ouders te helpen bij rouwproces Dirk Selis

27 maart 2019

19u33 77 Hasselt Hogeschool PXL verkoos vzw Boven De Wolken tot beste Limburgse Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Boven De Wolken is een vzw die overleden kinderen fotografeert om de ouders op een respectvolle manier te helpen bij hun verlies.

“Het spijt me…Ze haalt het niet”. Die woorden klinken op 2 april 2012 bij Sharon Geirnaert, de mama van pasgeboren Nina. Om zich haar dochtertje voor eeuwig te kunnen herinneren, neemt Sharon contact op met een bevriend fotograaf, en zo ontstond het idee dat uiteindelijk werd omgedoopt tot de vzw Boven De Wolken.



“Mijn kind, mijn dochter, dood. We genieten van de tijd die we krijgen samen met haar. Vol ongeloof worden we van de ene emotie in de andere geslingerd. Een eerste kus. Wat is ze mooi, te mooi, een beeld dat ik nooit meer wil of zal vergeten.”

“Honderden foto’s nemen we. Van Nina samen met mij, haar papa, opa, broer. Het zijn foto’s die ik kan laten zien, foto’s die mijn kleine meisje een gezicht geven, een beeld naar de buitenwereld. Al lijken het er nog te weinig te zijn. Ik heb ze wel. Ik kan naar haar kijken als ik dat wil en ik zie telkens weer iets anders. Ik zoek naar details en ik kan mijn meisje met veel fierheid aan iedereen voorstellen zonder dat het choqueert. En fier ben ik. Een hele fiere sterrenmama die dit ook aan anderen wil geven. Foto’s die ik koester… voor altijd en eeuwig. Mijn mooie Nina, zichtbaar voor iedereen."

130 fotografen

Toevallig komen Sharon en Anneleen Fransen, een vroedvrouw uit Oostende die met hetzelfde idee bezig is, elkaars verhaal wonderwel op Facebook tegen. Ze ontmoetten elkaar snel en ontdekten dat eenzelfde doel een band schept die een drijvende kracht kan zijn achter een groot project. Hun doel? Iedere sterrenouder in België de mogelijkheid bieden om hen foto’s te laten nemen van en met hun sterrenkindje. Dat gebeurt met veel respect, liefde, ervaring en geheel gratis.

Zo werd op 14 april 2016 Boven De Wolken geboren. Dankzij twee vrouwen met een eigen, maar even belangrijke ervaring. Ondertussen werkt Boven De Wolken in Vlaanderen met een team van 130 fotografen en 30 administratieve medewerkers. Jaarlijks zijn er een 600-tal oproepen.

Sterrenkindje

“Van de 12 genomineerde vrijwilligersorganisaties was Boven De Wolken vzw één van vijf vrijwilligersorganisaties die op basis van het aantal Facebooklikes op de shortlist belandden”, vertelt Filip Geraldo, departementshoofd van PXL Social Work. “Naast het aanbod van de fotoreportage bij het afscheid van een sterrenkindje en het platform dat op deze wijze aan sterrenouders wordt geboden om hun rouwproces ruimte en tijd te geven, werd de jury ook getroffen door de kracht waarmee Boven De Wolken vzw een vaak verborgen en stil verdriet uit de taboesfeer haalt. Hun initiatief biedt sterrenouders en sterrengrootouders de mogelijkheid anderen deelgenoot te maken van een moeilijk afscheid en hun sterrenkind een plaats te geven in ieders hart.”