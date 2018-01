Pakkend afscheid van model Ivana Smit (18) 02u26 0 Foto Marco Mariotti Grootvader Hendrik (rechts) en Ivana's grootmoeder (midden) vonden steun bij elkaar. Achter hen loopt haar vader (links). Hasselt Familie en vrienden hebben zaterdag afscheid genomen van Ivana Smit, het model dat in Maleisië in verdachte omstandigheden van een balkon viel en overleed. "Kick ass in heaven", riep haar nonkel Fred haar toe.

Het mysterie rond het overlijden van Ivana Smit is na drie weken nog even groot, maar het verdriet is er bij de nabestaanden niet kleiner op geworden. Meer dan zeshonderd mensen woonden zaterdag de uitvaartplechtigheid van Ivana bij. Het overlijden van het jonge model is wereldwijd aan bod gekomen in de media. Tijdens de viering, waar muziek en foto's van Ivana centraal stonden, werd vooral aangehaald hoeveel dingen Ivana op haar jonge leeftijd al bereikte.





Onbeschrijfelijk lijden

Ook de grootouders van Ivana zakten helemaal vanuit Maleisië af naar Roermond om afscheid te nemen van hun kleindochter. Ivana groeide tot haar dertiende bij ze op in Azië. "We waren als een tweede mama en papa voor je", vertelt opa Hendrik. "Twee jaar geleden stuurde je me een berichtje waarin je me bedankte voor alles. En dat we geholpen hadden bij het waarmaken van je dromen."





Ook broer Randy las een tekst voor en verwees naar de twijfel en onwetendheid naar de oorzaak van haar overlijden. "Het lijden is onbeschrijfelijk." Volgens haar oom Fred hield Ivana ontzettend van reizen, maar maakte ze zaterdag haar laatste reis. "Je straalde overal, en zult voortaan verder stralen. Kick ass in heaven, Ivana", riep hij uit, waarna de genodigen een oorverdovend applaus gaven. Na afloop werd Ivana in intieme kring gecremeerd.





Het Nederlandse parket is inmiddels een onderzoek gestart, nadat ook Interpol dat ook al deed. Het Amerikaanse koppel waarbij ze het laatst verbleef, blijft voor de familie verdacht.





(MMM)