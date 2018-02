Overstekende ganzen krijgen nu ook eigen verkeersbord 22 februari 2018

02u55 0 Hasselt De 27 ganzen die elke dag netjes het zebrapad overwaggelen aan de Overdemerstraat in Kuringen bij Hasselt, krijgen nu ook hun eigen verkeersborden. De stad liet ze plaatsen om de aankomende automobilisten te waarschuwen.

De populatie tamme ganzen zit al enkele jaren in Kuringen. Vermoedelijk zijn ze daar ooit uitgezet, waarna er steeds meer nieuwe exemplaren bij kwamen. Elke morgen en avond steken ze onverwacht de straat over. De stad Hasselt liet al hekken plaatsen, om te voorkomen dat ze door het verkeer marcheren. Maar sinds kort waggelen ze gewoon een beetje verder langs de Overdemerstraat, en steken ze de rijbaan over via het zebrapad. Heel wat bestuurders maakten al foto's en filmpjes van het bijzondere tafereel, waardoor de ganzenfamilie intussen een echte hit is op sociale media.





De stad laat de populatie intussen gedijen, maar wil voor de veiligheid toch de bestuurders waarschuwen met haar nieuwe borden. (RTZ)