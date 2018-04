Over de kop op fietsenstalling BESTUURDER ONDER INVLOED VAN DRUGS RICHT RAVAGE AAN TOON ROYACKERS

03 april 2018

02u31 0 Hasselt Een wegpiraat uit Sint-Truiden heeft afgelopen weekend een ravage aangericht op het Kolonel Dusartplein. Onder meer het standbeeld 'de bril' raakte beschadigd. De 28-jarige chauffeur was op de vlucht geslagen voor een politiecontrole.

Agenten op de controlepost op de Boudewijnlaan zagen hoe de bestuurder van een Mercedes plots plankgas gaf en weg scheurde in de richting van de stad. Meteen zetten verschillende ploegen de achtervolging in. Al aan de Provinciale bibliotheek op het Kolonel Dusartplein liep het mis. De wagen reed er in de scherpe bocht naar de Martelarenlaan rechtdoor, en knalde op verschillende paaltjes en een verkeersbord. Door die klap sloeg de auto over de kop en plofte bovenop de fietsenstalling pal voor de bibliotheek. Een tiental fietsen werd daarbij verpletterd. Gelukkig waren er net op dat moment geen mensen aan de stalling aanwezig.





Ongedeerd

De achterkant van de wagen schoof nog tot tegen het kunstwerk 'de bril'. Als bij wonder bleef de bestuurder samen met zijn twee passagiers ongedeerd. Stomverbaasde getuigen zagen hen meteen na het ongeval uit het wrak kruipen en te voet op de vlucht slaan.





De lokale politie kon de 28-jarige bestuurder uit Sint-Truiden echter al snel vatten in Hasselt. Hij werd meegenomen voor verhoor en meteen bestuurlijk aangehouden. Uit een controle bleek dat hij duidelijk onder invloed reed van alcohol én drugs. Eén van zijn passagiers kwam zich in de loop van het weekend spontaan melden bij de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad. Een tweede passagier werd gisteren nog druk gezocht.





Weekendrecord

De politie spande zondagmorgen ook de fietsenstalling af, en ging op zoek naar de eigenaars van de geplette rijwielen. De schade aan het standbeeld in roestvrij staal moet deze week nog verder onderzocht worden. De sokkel bleek alleszins geplooid, maar het werk lijkt voorlopig nog stabiel.





Bij de bewuste controle-actie van de lokale politie in Hasselt werden zaterdag en zondag trouwens een groot aantal bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Liefst 25 personen hadden sporen van drugs in hun bloed. Zij moesten hun rijbewijs inleveren. Het gaat om een triest weekendrecord voor de lokale politie LRH, die dit jaar fors inzet op drugscontroles in het verkeer. Ook in Voeren hield de politie zondag grote controle-acties in de buurt van de grensovergang met Nederland.