Oudste Limburgse piloot op opendeur Aero Kiewit 27 augustus 2018

Hasselt Op het opendeurweekend van Aero Kiewit stond Rik Schuermans, de nestor onder de Limburgse piloten, in het middelpunt van de belangstelling. De man is 85 jaar en zit al 56 jaar achter de knuppel van menig éénmotorig vliegtuigje.

Het voorbije weekend genoten zo'n 10.000 mensen van de 60 vliegtuigen die op de opendeur uitgestald stonden langs het vliegveld van Aero Kiewit. Ook de doopvluchten en de doop van 20 piloten die hun eerste solovlucht achter de rug hebben - ze werden met een sabel ingewijd - alsook de stunts van de Red Devils kregen veel bijval van het publiek. Twee keer 20 minuten vlogen de vier piloten van het team van de Belgische vluchtmacht in spectaculiare formaties over het vliegveld. Ze deden dat op een hoogte van 150 meter boven de baan van de vliegclub.





2.000 vlieguren

Rik Schuermans, 85 en de oudste Limburgse piloot, kreeg extra veel aandacht. "Tot nog toe heb ik meer dan 2.000 vlieguren achter m'n naam", zegt hij. "Héél het jaar door vlieg ik, zo'n twee keer per maand. Vliegen is en blijft m'n passie. Eenmaal in de lucht voel ik me zo vrij als een vogel. Wat er dan door je heengaat, kan ik niet onder woorden brengen."





Medische controle

Bij Rik staat op het vliegen kennelijk geen leeftijd. "Ik wil zolang mogelijk kunnen vliegen. Alleen, ik moet gezond en in beweging blijven. Tot nog toe gaat het prima. Om het jaar moet ik me medisch laten controleren. En gelukkig, krijg ik nog altijd groen licht om te blijven vliegen." (LXB)