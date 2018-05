Oude Philipshallen tegen de vlakte 23 mei 2018

02u41 0 Hasselt De oude Philipshallen die op 22 oktober vorig jaar vernield werden door een zware brand, gaan nu definitief tegen de vlakte. Een firma begon afgelopen week al met de afbraakwerken.

Het vuur werd dit najaar duidelijk aangestoken, want deskundigen vonden tussen het puin sporen van brandversnellers. Maar het gerechtelijk onderzoek naar die brandstichting loopt nog steeds. In de hallen lag voor de brand het materiaal van de Limburgse Kringwinkels samen met alle decoratie en standen van Winterland opgeslagen. Al die spullen zijn mee in het vuur gebleven. De puinhoop bleef de voorbije maanden liggen, onder meer voor het onderzoek. Intussen is voor de afbraak groen licht gegeven.





Op die manier wil de Corda Campus de omgeving opnieuw een mooier uitzicht geven. Wat er in de plaats van de oude hal zal komen, is nog niet duidelijk. De beheerders van de Corda Campus zijn bezig met het opstellen van een masterplan, om de site opnieuw in te vullen. Vermoedelijk zal eind juni duidelijk zijn wat er op het terrein kan gebeuren. De afbraakfirma heeft de opdracht gekregen al het puin van de brand en de ingestorte Leonihal op te ruimen en de omgeving weer netjes te maken. Mogelijk kan de site voorlopig als parkeerterrein worden gebruikt, om de parkeerdruk op de Corda Campus op te vangen. (RTZ)