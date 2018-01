Organisatie sluit pecheditie Winterland af: "Ongeval heeft ons diep geraakt" 02u57 4 Mine Dalemans De afbraak begon gisteren. Al het materiaal wordt in trucks geladen. Hasselt De organisatie van Winterland heeft de afgelopen weken met veel pech moeten afrekenen. Een brand, stortbuien, én een zwaar ongeval op de voorlaatste avond. "Vooral het ongeval heeft ons erg geraakt, onze EHBO-dienst was ook als eerste ter plaatse", zucht Maurice Schoenmaeckers.

Nog voor het winterspektakel op 18 november van start ging, kreeg Winterland al een stevige klap te verwerken. Op zaterdag 21 oktober ontstond er brand in een opslagruimte van Winterland aan de Corda Campus. "Een groot deel van onze decoratie ging verloren, maar dankzij onze leveranciers konden we alles opnieuw aankopen", licht Schoenmaeckers toe. "En dan moest het slechte weer nog komen. Heel wat standhouders hebben goede zaken gedaan, maar tegen regen kan je natuurlijk niet op. We kregen in totaal 750.000 bezoekers over de vloer, toch een pak minder dan bij de droge editie van vorig jaar." Noemenswaardige incidenten op het terrein zelf waren er niet. "En dat stemt ons tevreden. Maar het ongeval van zaterdag vlakbij is een einde in mineur. Die mensen kwamen van Winterland en het was ook onze EHBO-dienst die als eerste ter plekke was. Gelukkig komt het goed met de slachtoffers, maar alle medewerkers waren erg onder de indruk."





Schoenmaeckers onthoudt ook enkele positieve zaken: "De Joe Kerstparade op 22 december was voor ons en de toeschouwers een hoogtepunt en heeft de winterbeleving in Hasselt extra in de verf gezet. Mede dankzij 'Hasselt in het Wit' wordt Hasselt echt dé kerststad van Vlaanderen. Nu richten we onze blik alweer op de volgende editie. Dan komt er met zekerheid een reuzenrad. We werken ook aan een nieuw huis van de kerstman. Hopelijk hebben we dan wat minder pech." (BVDH)





Mine Dalemans Ook de kerstbomen en de decoratie verdwijnen langzaam maar zeker.