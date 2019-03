Opnieuw kamperende ouders rond Hasseltse schoolpoorten Toon Royackers

17u18 0 Hasselt Aan het KIDS in de Borggravevijverstraat in Hasselt staan sinds deze week de mobilhomes weer op een rij op de schoolparking. De ouders zelf kunnen voorlopig in de eetzaal terecht. Allemaal hopen ze maandag hun zoon of dochter te kunnen inschrijven in ‘onderwijsvorm vier’ voor jongeren met autisme. Die plaatsen zijn helaas beperkt, en dus wordt er druk gekampeerd. Ook aan andere Hasseltse scholen wordt de volgende dagen gevreesd voor mini-campings van ongeruste ouders.

“Voorlopig zitten we hier wel nog safe,” erkent mama An Cryns. “Er zijn nog voldoende plaatsen voor alle ouders die kamperen. Maar we gaan toch het risico niet nemen. Daarom zijn we woensdagavond halsoverkop met een veldbedje naar deze eetzaal getrokken. Andere ouders staan inderdaad met hun mobilhome op de parking. Hier kunnen we maandag onze kinderen inschrijven voor het speciale lesprogramma dat verzorgd wordt in de school Kindsheid Jesu in Hasselt. Daar werken ze met kleinere klasjes van negen leerlingen, en is het onderwijs aangepast een jongeren met autisme. Eigenlijk leren ze precies hetzelfde als hun leeftijdsgenoten, maar dan wel via een aanpak op hun maat. Voor onze kinderen is dat ontzettend belangrijk.”

Geen risico

Of dat kamperen wel nodig is? “Op de infodag werd ons verteld van niet,” zegt mama An Cryns. “In principe zou er plaats genoeg moeten zijn voor iedereen. Toch merk je dat er een paniekreactie is bij de ouders. Niemand wil het risico lopen, omdat deze onderwijsvorm zo belangrijk is voor onze kinderen. Het gaat tenslotte over hun toekomst, en als we daar dan even voor moeten kamperen dan is dat maar zo. In het gewone onderwijs kunnen zij onmogelijk terecht voor hetzelfde onderwijsprogramma. Misschien ontdekken we maandag dat het niet nodig was. Maar ach, we kennen nu wel alle ouders van de andere kinderen.”

Vorig jaar bleek er overigens effectief een te kort aan plaatsen voor de specifieke ‘onderwijsvorm vier’ aan Kindsheid Jesu in Hasselt. Ook aan de Daltonscholen wordt bijna traditioneel jaarlijks gekampeerd. Maar daar waren er de voorbije jaren wel telkens voldoende plaatsen.