Oplossing voor Kringwinkel na dubbele brand 27 januari 2018

03u34 0 Hasselt Twee keer werd de Kringwinkel eind vorig jaar het slachtoffer van een hevige brand in Hasselt. De stad is nu overeengekomen om de oude Febelco-hallen op Stadsheide ter beschikking te stellen aan de organisatie. Zo komt hun werking niet langer in het gedrang.

In oktober ging een oude hal op de Philipssite al eens in de vlammen op. Dat was een zware klap voor de Kringwinkel, want zij gebruikten samen met 'Winterland' een deel van die oude loodsen voor hun eigen opslag. Een deel van het materiaal werd daarom na de eerste brand gestockeerd bij Stockazi, het eigen gebouw aan Stadsheide, eveneens in Hasselt. Maar daar brak tot overmaat van ramp in december dus ook nog eens een zware brand uit. Die twee zware tegenslagen op een rij, zorgden er voor dat de bevoorrading van vooral de Kringwinkel in Sint-Truiden in het gedrang kwam. De spullen voor Sint-Truiden werden immers in Hasselt gesorteerd en opgeslagen."





Sociale economie

Aan Stadsheide in Hasselt had de stad echter ook al de oude bedrijfshallen van Febelco opgekocht. "Daar komt zoals bekend een site voor sociale economie," laat het Kabinet van burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) weten. "Zoals de Corda Campus een plaats is waar start-ups kunnen groeien, zo moet op deze locatie straks ruimte zijn voor creatieve ideeën rond sociale bedrijven. De plannen zijn nog in volle ontwikkeling, maar de hallen zijn er, en ze staan dus leeg. Daarom is overeengekomen dat de Kringwinkel ze mag gebruiken na de dubbele brand van eind 2017." De ingebruikname is een kwestie van enkele weken. De Kringwinkels in Hasselt en Sint-Truiden kunnen daardoor binnenkort weer optimaal functioneren.





(RTZ)