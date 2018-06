Oplichters in najaar voor de rechter 05 juni 2018

Een Limburgs oplichtersduo moest gisteren een eerste keer voor de rechter verschijnen in Hasselt. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Lommel en haar 35-jarige partner. Maar liefst 38 benadeelden hebben zich gemeld. Het duo wordt verdacht van onder meer valsheid in geschriften, het niet nakomen van afspraken, en financiële fraude. Zo werden bestelde producten nooit geleverd en loonbrieven vervalst. De beklaagden bleven ook na een eerste verhoor rustig verder doen, terwijl ze zelf in collectieve schuldenbemiddeling zaten en er amper geld was om eten te kopen. In totaal zouden ze ruim 35.000 euro aan schade veroorzaakt hebben. Op 19 november wordt de zaak ten gronde behandeld. (BVDH)