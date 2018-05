Opleiding wildlife manager na toename wilde dieren 26 mei 2018

02u35 0 Hasselt "We hebben nood aan professionals om wolven, lynxen en andere wilde diersoorten in Limburg en Vlaanderen te laten leven. De Hogeschool PXL introduceert daarom de cursus 'Wildlife Management'. Studenten leren er hoe wilde dieren en mensen met elkaar te laten verzoenen.

"De wolf Naja of de lynx zijn voorlopig nog uitzonderlijke gevallen, maar we mogen meer en meer wilde roofdieren bij ons verwachten", denkt Sarah Descamps, onderzoeker aan de Hogeschool PXL, én docente 'Wildlife management'. "Overal in Europa zijn er meer beschermingsmaatregelen voor wilde dieren, en dat begint stilaan zijn vruchten af te werpen. In onze buurlanden zien we de populaties toenemen. Jonge wolven en lynxen trekken honderden kilometers rond op zoek naar een nieuw territorium en zo komen ze bij ons terecht. Bovendien verbinden we natuurgebieden steeds meer met elkaar, waardoor de soorten 'mobieler' worden. Het mag dan wel driehonderd jaar geleden zijn dat er bij ons nog een lynx opdook, we verwachten dat ze zich steeds meer bij ons gaan nestelen. Schrik hoeven we daar niet van te hebben, want voor de mens zijn wolven en lynxen ongevaarlijk. Het zijn heel schuwe dieren die zich maar zelden laten zien, maar die ons ecosysteem goed in stand helpen houden."





Meer vacatures

Toch is het volgens de onderzoekers een uitdaging om wilde dieren te verzoenen met het verstedelijkte Vlaanderen.





"We zien nu al dat heel wat van onze afgestudeerden bij de overheid terechtkomen om soorten te beschermen", zegt opleidingshoofd agro- en biotechnologie Tony Remans. "Die vacatures zullen alleen maar toenemen. Er is nood aan professionals die weten hoe je met die 'wilde natuur' in Vlaanderen moet omgaan. Niet alleen een wolf of een lynx, maar evengoed een bever, uil of vleermuis. Wat mag er wettelijk gezien en wat niet? En welke technologieën bestaan er om die dieren te monitoren?"





De eerste generatie studenten mag het alvast bestuderen. (RTZ)