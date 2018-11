Opgelet: vroeger donker, dus inbrekers trekken op pad BVDH

11 november 2018

In de herfst- en wintermaanden zijn inbrekers traditioneel actiever dan in de warme zomermaanden, wanneer het langer licht is. Politie LRH maakte dit weekend melding van een zestal inbraken en inbraakpogingen. Vrijdag om 14.45 uur verschaften onbekenden zich toegang tot een woning in de Tongersestraat in Borgloon. Ze maakten geld buit. Enkele uren later kregen bewoners van de Darisstraat in Heers het bezoek van inbrekers. Daar werd elektronisch materiaal gestolen. ’s Avonds rond 21.15 uur braken onbekenden een deur open in de Herkenrodebosstraat in Hasselt. Het nadeel daar is nog niet gekend. Tussen donderdag en zaterdag was er een inbraakpoging in de Capucienenstraat te Halen. Zaterdagavond werden er juwelen en geld gestolen in een woning in de Hasseltse Congostraat. In de nacht van zaterdag op zondag probeerden dieven binnen te breken in een woning in de Biezenstraat te Hasselt. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt, waardoor ze zonder buit op de vlucht sloegen.