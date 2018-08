Open Vld'ster: "Leg stroken aan voor hoge hakken" 10 augustus 2018

"Leg hakkenstroken aan in de binnenstad van Hasselt." Dat is het programmapunt dat verkiezingskandidate Veerle Schuyten op de vierde plaats van de lokale Open Vld-lijst, tijdens deze campagne lanceert.





Ze post er ook een opmerkelijk filmpje mét een demonstratie bij op facebook. "Ik voel me net een eend als ik op deze manier door de stad moet wandelen," vertelt ze terwijl ze hooggehakt over de kasseistroken aan het Jenevermuseum balanceert. "En dat terwijl Hasselt toch een modestad is."





Ze geeft in het filmpje zelf aan dat het misschien niet het grootste probleem is van de stad. "Maar veel vrouwen zouden toch heel tevreden zijn, als dit eens opgelost raakt."





De stad zelf heeft overigens nog geen plannen voor 'hakkenstroken'.





Schepen voor Mobiliteit Habib El Ouakiki (sp.a) kondigde onlangs wel aan dat hij enkele kasseistroken wil vervangen door vlakkere stroken voor rolstoelgebruikers. Want ook die worden in sommige straten behoorlijk dooreen gerammeld. Op de rolstoelstroken, zijn in de toekomst vanzelfsprekend ook dames met hoge hakken toegelaten. Het probleem raakt dus toch nog opgelost. (RTZ)