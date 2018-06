Open Vld'er voert 'campagne' met... gin! 05 juni 2018

02u37 0 Hasselt Wie de Facebookpagina van Open Vld'er Philip Dehollogne leuk vindt, krijgt een persoonlijk bezoek én een flesje gin.

"Zelf gebrouwen voor de verkiezingen", proost de liberaal. "Mijn drankje kreeg de naam 'Hasselts Bleuke', net omdat ik nog een 'bleuke' - een nieuwkomer, dus - ben in de politiek. Al slaat het natuurlijk ook op onze partijkleur. De gin telt ook veertien ingrediënten omdat de verkiezingen plaatsvinden op 14 oktober."





Wie er eentje wil, moet de Facebookpagina van Philip even liken. "Je moet wel in Hasselt wonen en ik mag er enkel deze maand nog uitdelen. Of ik als politicus niet vooral heel nuchter moet blijven? Absoluut. Maar met mate genieten van het moois dat Hasselt te bieden heeft, hoort er ook bij. En dit is een betere binnenkomer dan een saaie balpen, ofzo." (RTZ)