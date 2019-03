Op het menu bij Hogeschool PXL: vegan burger

die écht ‘bloedt’ Dirk Selis

07 maart 2019

16u49 0 Hasselt Vandaag werd in Hasselt een wel heel speciale veggieburger aan de studenten voorgesteld: eentje die qua smaak en textuur zo hard op zijn vlezige voorganger gelijkt dat er zelfs bloed lijkt te stromen uit de vezels.

Rudy Rampelberg, diensthoofd van PXL- Catering legt uit: “Wij spelen in op de maatschappelijke veranderingen. Veganisme zit in de lift. Door onze chefs bij te scholen kunnen we ons aanbod naar een hoger niveau brengen. Let wel: wij zullen nooit afbreuk doen aan ons traditioneel aanbod, maar we willen mee sensibiliseren en bewijzen dat er volwaardige alternatieven zijn voor vlees.”

Bietensap

De burger is volledig gemaakt van plantaardige ingrediënten en bevat 20 gram erwteneiwit, kokosolie en aardappelzetmeel. Er wordt bij het gerecht bietensap gebruikt om de burger te laten ‘bloeden’. Naar verluidt zou de burger ook echt smaken naar rundsvlees. Ook het bijhorende broodje is 100 procent plantaardig en komt van de Tongerse chefkok, Johan Haiverlain. Hij specialiseerde zich in zuurdesembrood en voor dit broodje gebruikte hij kokosvet en de nieuwe meelsoort tritordeum. De PXL-studenten vonden de veganburger alvast lekker. “Als ik dit kan eten zonder dat daar een dier voor hoeft te sterven, dan ben ik overtuigd”, aldus een van de proevers.

Veganfestival

Maar het blijft niet bij een burger alleen. Op zaterdag 4 mei organiseren drie PXL-studenten een eerste Veganfestival op het Molenpoortplein in Hasselt. “We leven niet veganistisch, maar willen wel aandacht vragen voor gezonde en ecologische producten”, zeggen Ipek Yilmaz, Kenny Surinx en Maude Moors. “Heel wat restaurants en winkels zullen er gerechten en producten voorstellen”, zeggen de drie studenten. “De contracten moeten nog worden opgesteld, maar nu al staat vast dat Colruyt, Ben&Jerry’s en Oxfam er een stand zullen hebben. Ook Klinder, een nieuwe ecologische winkel in Hasselt, tekent present.” De toegang tot het festival is gratis.