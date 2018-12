Op de kerstkoffie bij Andrea Bocelli

Dirk Selis

28 december 2018

De Zonhovense wijnconnaisseur Toni Etneo trok naar goede gewoonte tijdens de kerstdagen naar zijn vriend en superster Andre Bocelli in Forte dei Marmi, aan de Etruskische Rivièra. Bocelli rust er uit na een hectisch jaar. In oktober bracht hij voor het eerst in veertien jaar opnieuw een album uit met nieuwe nummers. Sí… was meteen goed voor meer dan 80 miljoen verkochte platen. Het album bevat 12 gloednieuwe songs, waarvan sommige geïnspireerd werden door klassieke thema’s (Bach en Massenet). De extra duetten met Ed Sheeran (Amo Soltanto Te), Dua Lipa (If Only) werden wereldhits. Maar tussen Kerstmis en Nieuwjaar blaast de Italiaanse tenor in een blauw trainingspak even uit met zijn Limburgse vrienden en maken ze samen een onschuldig grapje over ... una bella dona.