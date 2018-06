Oom krijgt celstraf voor verkrachting nichtje 22 juni 2018

Een zestiger uit Hasselt is veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij jarenlang zijn nichtje verkrachtte als hij op haar ging babysitten. Hij werd ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Zijn nichtje was negen jaar oud toen het misbruik begon. "Mijnheer is de nonkel van haar moeder. Hij misbruikte het meisje van 1999 tot 2002 zowel overdag als 's avonds als ze moest gaan slapen." Naar verluidt betaalde de zestiger zwijggeld aan de broers van het slachtoffer. Nadat het slachtoffer het misbruik vertelde aan haar ouders confronteerde die 'nonkel' met de feiten. "Toen heeft hij het misbruik toegegeven," beschreef de aanklager. Pas in 2016 durfde het slachtoffer klacht in te dienen tegen de man bij de politie van Lommel. De vrouw is nog steeds in behandeling bij een psychiater. "Mevrouw heeft hier enorm van afgezien. Dit zal nooit meer weggaan", pleitte haar advocaat. Er werd een deskundige aangesteld die het slachtoffer zal onderzoeken, waarna een schadevergoeding zal bepaald worden. (VCT)