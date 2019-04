Ook in beroep acht jaar gevorderd voor trio dat taxichauffeur afranselde WHW

03 april 2019

15u36 0 Hasselt Drie Brusselse jongeren riskeren 8 jaar cel voor het beroven en afranselen van een Limburgse taxichauffeur. Twee van de drie verdachten gaven toe dat ze bij de feiten aanwezig waren, maar beweerden dat ze niet geslagen hadden. De derde ontkende elke betrokkenheid.

Een honderdtal vijzen en 47 titanen plaatjes in het gezicht. Dat is wat taxichauffeur Raphaël Spapen (54) uit Bilzen overhoudt aan wat aanvankelijk een routineklus leek. Zijn werkgever, het Hasseltse Axi Taxi, had op 12 augustus 2016 een oproep gekregen van Jonathan M. die vanuit Bilzen naar Brussel wilde. Bij Axi Taxi hadden ze naar eigen zeggen hun ‘beste en liefste’ chauffeur erop afgestuurd. De prijs werd op voorhand vastgelegd op 160 euro.

De rit zelf verliep vlekkeloos, maar veranderde in de hoofdstad plots in een nachtmerrie. Na even wachten, verschenen twee vrienden van de klant. Die vroegen de taxichauffeur of hij wisselgeld had. “Toen ik mijn portefeuille in mijn wagen ging halen, kreeg ik een slag op het achterhoofd van die klant”, verklaarde Raphael Spapen op het proces. “Ik ben er zeker van dat hij als eerste geslagen heeft, én dat hij de meeste slagen heeft toegebracht.”

Toen ik mijn portefeuille in mijn wagen ging halen, kreeg ik een slag op het achterhoofd van die klant. Ik ben er zeker van dat hij als eerste geslagen heeft, en de meeste slagen heeft toegebracht Raphael Spapen

De taxichauffeur kreeg nog meer slagen en stampen op het hoofd, waarvan minstens een deel werd toegebracht met een metalen voorwerp, vermoedelijk een handvuurwapen. Zijn overvallers gingen er vervolgens vandoor met zijn geld en het gps-toestel uit de taxi. Een voorbijganger vond de zwaargewonde man en bracht hem met diens eigen taxi naar het ziekenhuis. De drie verdachten, drie jonge twintigers, konden nadien opgespoord worden op basis van hun gsm-gebruik.

Nu wel aanwezig

Op het proces voor de correctionele rechtbank kwam slechts één van de drie verdachten opdagen. Ze kregen 8 jaar cel. Voor het hof van beroep waren ze er alledrie. Twee van hen gaven toe dat ze bij de feiten aanwezig waren maar beweerden dat ze de taxichauffeur niet geslagen hadden. Volgens M., de klant die in Bilzen was opgepikt, en L. was het de bedoeling dat het drietal zou weglopen, zonder de taxichauffeur te betalen. “S. sloeg plots die man neer”, zeiden de twee voor het hof van beroep. M. zou het meteen op een lopen gezet hebben terwijl L. eerst nog het gps-toestel uit de taxi nam. S. ontkende elke betrokkenheid bij de feiten. “Ik was daar helemaal niet, ik was bij een vriendin”, verklaarde hij.

Overtuigende bewijslast

Toch ziet het er niet goed uit voor het trio. Het slachtoffer herkende op de zitting alledrie de verdachten formeel en volgens het parket-generaal zijn er voldoende overtuigende bewijzen. “De drie overvallers vluchtten na de feiten naar de flat van een vriendin in de buurt”, zei advocaat-generaal Ruys. “Die vriendin is formeel dat M., L. én S. er die avond bij waren en dat ze over de overval gepraat hebben. De drie hebben zich schuldig gemaakt aan bruut geweld tegenover een medemens, die ze voor dood hebben achtergelaten.”

De verdediging van S. wees erop dat taxichauffeur Spapen L. en M. wel formeel had herkend op foto, maar niet S. en dat hij twee verschillende persoonsbeschrijvingen had gegeven van de derde verdachte. Uitspraak op 13 mei.