Ook in beroep 15 jaar cel voor moordpoging op para 16 februari 2018

02u48 0 Hasselt Het Antwerpse hof van beroep heeft de 60-jarige Armeniër Sergey Manukyan uit Heusden-Zolder veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moordpoging op Jean-Jacques Uijtdebroeks, een beroepsmilitair uit Hasselt. Het hof bevestigt daarmee het vonnis van de rechtbank in Hasselt.

Op 18 november 2015 stak Sergey Manukyan aan het Heilig Hartplein de 46-jarige Uijtdebroeks neer. Het slachtoffer, een paracommando die zijn vrouw hielp bij de uitbating van café Bierpunt, verkeerde een tijdje in levensgevaar. Hij had vijf steekwonden. Hij werd geraakt in onder meer de buik, schouder en rechterheup. Manukyan sloeg op de vlucht, maar werd in Kortrijk opgepakt. Het bebloede mes lag in het handschoenkastje van zijn auto.





"Leven verwoest"

Sinds de feiten onderging het slachtoffer een echte lijdensweg. Twee keer per week moet het Uijtdebroeks naar de nierdialyse. Café Bierpunt van zijn vrouw is failliet gegaan en de ooit zo stoere paracomando is nu volledig afhankelijk van anderen. "U heeft mij verwoest, zowel fysiek als financieel", zei Uijtdebroeks op het proces.





De Armeniër beweerde dat hij eigenlijk alleen met de man wilde praten over de vermeende overspelige relatie tussen het slachtoffer en zijn vrouw, de poetsvrouw van café Bierpunt. Bij de onderzoeksrechter had hij nochtans verklaard dat hij er spijt van had dat de man niet dood was. Hij vertelde toen dat hij zeker zijn klus zou afmaken. Manukyan had van de rechters in Hasselt vorig jaar vijftien jaar cel gekregen. De beklaagde vond die straf te zwaar en had aan het hof van beroep een celstraf van vijf jaar, deels met uitstel, gevraagd. Het hof zag echter geen reden om hem een lichtere straf op te leggen. (BJS)