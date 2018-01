Ook familie en vrienden moeten zo'n man van de rijweg houden PARKET OVER RECIDIVIST DIE (NOG MAAR EENS) RIJVERBOD RISKEERT MARCO MARIOTTI

02u56 0 Foto's Dalemans De Diepenbekenaar reed de drie twintigers aan op deze plek. Een van hen ligt nog steeds op intensieve zorgen. Hasselt De Diepenbekenaar (56) die zaterdag drie twintigers van de weg maaide aan Winterland reed al drie jaar zonder rijbewijs. Hij werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij riskeert nu drie jaar cel, 40.000 euro boete en een levenslang rijverbod. Maar een rijverbod schrikt de man duidelijk niet af. "Familie en vrienden moeten zo'n bestuurder verhinderen om te rijden", aldus het parket.

De 56-jarige Diepenbekenaar die zaterdag drie voetgangers van het voetpad maaide aan Winterland in Hasselt en daarna op café ging, had al heel wat op zijn kerfstok. In een periode van ongeveer twintig jaar liep hij zeker vier keer tegen de lamp. Telkens werd hij veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Hij verloor daarbij telkens zijn rijbewijs voor een bepaalde duur. Zijn laatste veroordeling dateert van drie jaar geleden. Ook toen werd zijn rijbewijs ingetrokken voor enkele maanden. Hij moest medische testen afleggen als hij zijn rijbewijs terug wilde, maar hij liet nooit meer iets van zich horen en legde geen testen af. Sindsdien reed hij gewoon zonder rijbewijs rond. De man werd zaterdagavond vlak na de aanrijding gearresteerd in een café. Hij was té dronken om verhoord te worden. Volgens zijn cafévrienden kreeg de man ooit een hersenbloeding na een ongeval, en was het voor hem sowieso onverantwoord om te rijden. Hij riskeert nu een celstraf van drie jaar, een boete van 40.000 euro én een levenslang rijverbod. Vrijdag verschijnt de Diepenbekenaar voor de raadkamer in Hasselt, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. Intussen zit hij nog steeds in de cel. De slachtoffers zijn aan de beterhand. De jongeman uit Berlare die even in levensgevaar was, ligt wel nog op intensieve zorgen. Hij brak zijn oogkas, en moet mogelijk een extra operatie ondergaan.





Mine Dalemans De voorruit na het ongeval. De dronken wegpiraat reed gewoon verder naar een café wat verderop.

Alcoholslot niet genoeg

'Straffeloosheid, en een falend rechtssysteem', klinkt het bij de publieke opinie. Maar volgens het parket is het een probleem dat de volledige samenleving kan aanpakken. "In eerste instantie wordt er inderdaad een rijbewijs ingetrokken", aldus Bruno Coppin. "Als dat niet volstaat, kan ook de auto in beslag worden genomen. Je zou ook met een alcoholslot kunnen werken, maar we zien in veel gevallen dat dergelijke bestuurders toch aan een wagen geraken." Een celstraf dan? Maar in België moeten bestuurders na dergelijke feiten zelden effectief de gevangenis in. Als een levenslang rijverbod ook geen zoden aan de dijk brengt, wat moet zo'n bestuurder dan eigenlijk nog tegenhouden? "Het is mede de taak van de omgeving van zo'n bestuurder om hem of haar te verhinderen achter het stuur te kruipen. Maar in veel gevallen worden recidivisten net geholpen door familie of kennissen. Ze mogen een wagen gebruiken die niet op hun naam staat." Of de wagen van de Diepenbekenaar in kwestie op zijn naam stond, kon het parket niet bevestigen.





Het ongeval van zaterdag doet denken aan het verkeersongeval in Lommel vorig jaar waarbij negen fietsers van de weg werden gemaaid. Ook daar had de bestuurder geen rijbewijs, en reed hij onder invloed van drank en drugs met de wagen van zijn vriendin. De politierechter tilde zwaar aan die feiten en verweet de vriendin, die als passagier in de auto zat, geen ruggengraat te hebben. Zij had hem de toegang tot de auto moeten ontzeggen, vond de rechter. Zijzelf beweerde niet te weten dat de man geen rijbewijs had.