Onze tips voor het weekend Dirk Selis & Birger Vandael

14 maart 2019

16u33 0

Tip 1: Hasselt

De Ieren vieren aanstaande zondag St. Patrick’s Day. Dat is de nationale feestdag van Ierland. Dit wordt niet alleen in het land zelf, maar overal ter wereld gevierd met optredens, optochten, vuurwerk en uiteraard talrijke liters Guinness. Feestgangers hebben de gewoonte groene kledij te dragen om de feestdag in de verf te zetten. In Hasselt ligt met The Irish Times Pub de meest gekende Irish Pub van de provincie en daar mag je zaterdagavond een stevig feest verwachten. “Er komt ook een live band, we verwachten ‘a big crowd’”, klinkt het bij de zaakvoerders.

Tip 2: Sint-Truiden

Deze zondag vindt de laatste misviering plaats in de minderbroederskerk, waarna de bewoners de deur van de site definitief achter zich dichttrekken. De verhuis van de minderbroeders uit het klooster is noodgedwongen, want het is financieel niet langer houdbaar om dit open te houden voor negen personen. Voor hun verhuis naar Hasselt en Wilrijk en een mogelijk herbestemming van het klooster worden de minderbroeders nog één keer in de bloemetjes gezet door Limburgse floristen. Dit gebeurt ter gelegenheid van ‘Limburg Feest’. Tegelijk loopt er dit weekend in de kloostergangen een expo van meer dan 30 kunstwerken. Limburg feest met bloemen en kunst is te bezoeken op zaterdag 16 maart van 10 uur tot 18 uur en op zondag 17 maart van 14 uur tot 18 uur in de minderbroederssite. Een toegangsticket kost 5 euro per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Zondagavond om 17.30 uur worden de kunstwerken verkocht aan de hoogste bieders, de opbrengsten gaan naar Think Pink en Cliniclowns.

Tip 3: Pelt

Dansgezelschap Imago Tijl trad in zijn 62-jarig bestaan al wereldwijd op en werd meermaals ingeschakeld bij de intrede van Sinterklaas. Ook in eigen regio zijn ze jaarlijks te bewonderen met een nieuwe voorstelling. Dit jaar kreeg die de naam ‘Tableau Dansant’, wat een tocht moet worden doorheen tijd en de ruimte, met beeltenissen en portretten in een centrale rol. De première vindt vrijdagavond om 20.15 uur plaats in het theater van het Dommelhof. Ook zaterdag om 20.15 uur en zondag om 15 uur zijn er nog twee optredens. Kaarten zijn te bestellen op imagotijl.be/tickets of op 011/80.50.02.

Tip 4: Hasselt

In de Herkenrodebossen op de grens van Kermt met Stevoort vind je een bijzonder stukje natuur waar bedreigde diersoorten als de hazelmuis hun biotoop hebben. Kinderen kennen dit schattig diertje vooral van ‘Alice in Wonderland’. Bioloog Frederik Thoelen neemt je hier mee op ontdekkingstocht. De eerste twee wandelingen vorig weekend waren volledig volzet, waardoor er twee extra sessies aan de agenda werden toegevoegd. De stad zal in de lente nog een reeks activiteiten in deze bossen organiseren. Alle info over de wandelingen vind je via www.hasselt.be/nl/herkenrodebos.

Tip 5: Genk, Hasselt, Beringen, Bree

Genkenaar Kenneth Mercken (42) werd in een ver verleden Belgisch kampioen wielrennen bij de elite zonder contract. Hij trok naar Italië om zijn carrière verder te ontwikkelen, maar maakte er vooral kennis met de donkere kant van de sport, die onlosmakelijk verbonden bleek te zijn met het gebruik van doping. Kenneth moest kiezen tussen zijn gezondheid en zijn profdroom. Hij koos er uiteindelijk voor om filmschool te volgen. Anno 2019 brengt hij zijn debuutfilm ‘Coureur’ uit. De prent is voor een groot stuk autobiografisch en gaat over zijn verleden als wielrenner. De eerste recensies zijn alvast lovend. ‘Coureur’ draait dit weekend onder meer in Kinepolis Hasselt, Euroscoop Genk, The Roxy Theatre Beringen en Walkino Bree.