Onze tips voor het weekend in Limburg

11 april 2019

14u08 6

GENK – Red de oldtimer

Enkele hobbyisten vrezen dat oldtimers uit het straatbeeld zullen verdwijnen door de lage-emissiezones. Omdat ze dat niet zien zitten, organiseren ze zaterdagvoormiddag een vreedzame optocht. Elke auto krijgt een zwart lint, waarmee de initiatiefnemers willen tonen dat ze van hun hobby houden en deze ook in stand willen houden. Om 10 uur wordt er verzameld op het Stadionplein in Genk. Om 11 uur trekt de optocht richting Hasselt, waar men via de kleine ring zal eindigen aan de Kinepolis. De aankomst is voorzien rond 13.30 uur.

MAASMECHELEN – Paars kampioenenfeest bij Patro

Zaterdagavond kan voetbalclub Patro Eisden kampioen worden in de Tweede Amateurliga. Als het de thuiswedstrijd tegen Turnhout wint, zal er een paars feest losbarsten. Voorzitter Salar Azimi bestelde al duizenden paarse vlaggen en ook het bier zal ongetwijfeld rijkelijk vloeien bij een thuisoverwinning. De ploeg is momenteel nog niet zeker van een licentie, maar maakt zich sterk dat dat in orde komt en het volgend jaar bij een titel zal uitkomen in de Eerste Amateurliga. Aan het veld zal het niet liggen, dat werd voor de gelegenheid al speciaal afgereden zoals bij de grootste voetbalclubs ter wereld.

HASSELT – Limburgse geschiedenis in Het Stadsmus

Zaterdag om 15 uur komt Dr; Zana Etambala naar Het Stadsmus om een gratis lezing te geven over ‘Limburg in koloniaal en/of Congolees perspectief’. Volgens de historicus is er wel degelijk een relatie tussen Limburg en Congo. In opvoedkundig kader kwamen aan het einde van de negentiende eeuw zelfs zes Congolese meisjes naar onze provincie. Het leger volgde hun voorbeeld bij de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. De lezing focust op de periode tussen 1885 en 1960. Een stukje Limburgse geschiedenis op deze zaterdagnamiddag dus.

BERINGEN – Overleden renner herinnerd tijdens fietsweekend

Beringen is tegenwoordig de place to be voor fietsliefhebbers. Dit weekend vindt op het MTB-Park van be-MINE het E-bike event plaats. Tijdens dit tweedaags evenement kan je er alle soorten elektrische fietsen testen: GPS- tochten, E-MTB workshops, en zelfs een MTB wedstijd voor E-bikes op zondag. Dit is een primeur in België. Alle info via www.e-mountainbiken.be. Wielrenner Jeroen Goeleven uit Paal krijgt aanstaande zondag overigens zijn eigen herinneringswedstrijd in Diest. De jonge sportman uit Paal overleed vorig jaar op 17 april aan een verborgen hartziekte. Op deze manier krijgt Goeleven een passend eerbetoon. Alle info over deze herinneringswedstrijd via www.vlaamsewielrijdersvereniging.be/events/deurne-diest.

GENK – Wedstrijd van het jaar tegen uittredend landskampioen

KRC Genk speelt zondagavond om 18 uur de wedstrijd van het jaar tegen grote titelrivaal en uittredend landskampioen Club Brugge. Blauw-zwart naderde tot op één punt van de Limburgers, maar bij een thuisoverwinning neemt Genk een stevige optie op de titel. De Luminus Arena is zelfs volledig uitverkocht en de ploeg organiseert enkele sfeeracties. Om 15 uur zal de spelersbus in ware ‘Liverpoolstijl’ door de massa ontvangen worden. Vervolgens wordt de overwinning van KRC Genk tegen Club Brugge uit het seizoen 1997-1998 op groot scherm vertoond. Pat Krimson brengt net voor de match iedereen in extase. Dat voetbal leeft in Genk werd afgelopen maandag nog duidelijk toen de Genkiedag voor de jongste fans een recordeditie beleefde. Alle info en de tickets voor de resterende wedstrijden vind je terug via www.krcgenk.be.