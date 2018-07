Ontdek binnenstad al voetballend 31 juli 2018

Uitkijken voor rondvliegen ballen in het stadscentrum van Hasselt. Daar kunnen groepen vanaf vandaag 'city foot golf' komen spelen. De deelnemers proberen met een welgemikte trap hun voetbal in een mandje te mikken.





"Neen, er gaan geen vitrines sneuvelen in de winkelstraten," zo belooft initiatiefnemer Vincent Hellemans. "We spelen met heel softe ballen, die speciaal uit Texas komen. Ze voelen zacht aan, maar je kan ze met een trap toch richting geven. Niet iedereen die Hasselt bezoekt wil een klassieke gidsbeurt langs monumenten. Sommigen willen vooral plezier beleven, bijvoorbeeld met collega's. Een 'city golf' bestaat al. Dat is golfen, maar dan in de binnenstad. Maar door het succes van de Rode Duivels wilden we ook iets met voetbal doen, vandaar dus onze 'city foot golf'. De goal is een mandje en geen klassiek voetbalnet. Vrouwen kunnen dit even goed op hakjes dan mannen, want zo een zachte bal vraagt geen aangepast schoeisel. De spelregels? Heel eenvoudig: probeer met je team al je softballen in zo weinig mogelijk trappen in het mandje te krijgen. De ploeg die het meest behendig is, wint het spel. We hebben zes locaties, en komen zo langs enkele mooie Hasseltse plekjes. Soms voorzien we een uitdaging, zoals aan het Molenpoortplein waar de deelnemers door de fontein moeten sjotten."





De City Foot golf kan geboekt worden bij de toeristische dienst van de stad Hasselt of info@cityfootgolf.be. (RTZ)