Ondernemers willen dat Limburg blijft voortbestaan 11 augustus 2018

02u32 0 Hasselt De Limburgse ondernemers willen dat hun provincie blijft voortbestaan. Dat blijkt uit een bevraging van Unizo en VKW Limburg bij 489 bedrijven in onze regio. Ze gaan daarmee in tegen het verkiezingsstandpunt van N-VA dat de provincies juist wil afschaffen.

"Provincies moeten natuurlijk mee evolueren met hun tijd," zegt Ruben Lemmens namens VKW Limburg. "Maar het provinciale niveau zorgt uitstekend voor de bemiddeling en een goed ondernemersklimaat. We zien dus het nut in van dit bestuursniveau, en willen dat ze verder kunnen werken. Twee op drie ondernemers is daarvan overtuigd. En opmerkelijk: de ondernemers die hier niet wonen, maar wel in Limburg hun zaak hebben, zijn nog meer overtuigd."





Tevreden over beleid

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ondernemers ook meer dan tevreden zijn over het beleid van hun eigen gemeente.





De Limburgse gemeentebesturen krijgen gemiddeld een 6,6 op 10, terwijl dat zes jaar geleden nog 6 op 10 was. De beste gemeenten van de klas zijn Lanaken, Bilzen en Tessenderlo met scores van 7 op 10 en meer. Maaseik (4,5 op 10) is als enige Limburgse gemeente gebuisd op het ondernemersrapport.





"Het valt op dat handelaars zich vooral zorgen maken over de mobiliteit," zegt Bart Lodewijckx van UNIZO. "Ook in het landelijke Limburg slibben de wegen stilaan dicht. Dat wordt één van de prioriteiten voor de volgende jaren." (RTZ)