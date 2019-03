Omgeving kringwinkel even ontruimd voor ‘verdacht pakket’ tussen pas geleverde inboedel Toon Royackers

21 maart 2019

18u41 0 Hasselt Werknemers in de magazijnen van de ‘Kringwinkel’ aan Stadsheide in Hasselt hebben donderdagnamiddag plots een verdacht pakketje gevonden in een kast. Die behoorde tot de inboedel van een pas leeg gehaald huis. Het pakketje leek wel erg verdacht veel op een bom.

De directie van de Kringwinkel besloot het zekere voor het onzekere te nemen, en liet het magazijn meteen ontruimen. Ook de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad snelde ter plaatse om iedereen te evacueren. Op de site aan de Stadsheide is wel geen winkel, maar worden enkel de inkomende stukken gecontroleerd en gesorteerd om later naar de winkels te brengen. DOVO, de Dienst voor Ontmijning en Vernietiging van Ontploffingstuigen kwam naar Hasselt. Maar een controle van de explosiedeskundigen leerde al snel dat het om een nepbom ging. De omgeving werd daarop meteen weer vrij gegeven. Hoe de nagemaakte bom in die oude kast terecht kwam is nog niet duidelijk.