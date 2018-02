Nu ook medicijnen testen in Hasselt VRIJWILLIGER WIM SLIKTE AL 20 KEER VOOR DE WETENSCHAP TOON ROYACKERS

22 februari 2018

02u55 0 Hasselt Eén jaar geleden opende Pfizer haar allereerste satellietunit voor klinisch onderzoek in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. In die afdeling krijgen vrijwilligers de eerste 'moleculen' toegediend, van wat later hopelijk echte medicijnen gaan worden. Door de tests weet de wetenschap zeker welke medicijnen veilig en effectief zijn. De nieuwe afdeling in Hasselt is trouwens een onverhoopt succes: dankzij 67 vrijwilligers kunnen voortaan ook in Limburg medicijnen onderzocht worden.

"Waarom we naar Limburg gekomen zijn? Vooral om het voor onze vrijwilligers makkelijker te maken", legt communicatieverantwoordelijke Kathleen Commers van Pfizer uit. "We deden al onderzoek in Brussel, maar voor veel vrijwilligers was die afstand een vervelend obstakel. Zeker als ze voor enkele tests regelmatig moesten terugkomen. Door een vestiging hier in Hasselt op te starten kunnen in Limburg en de hele Euregio vrijwilligers deelnemen. We beginnen hier in Hasselt met de zogenaamde 'fase 1 studies'. Dat betekent dat we na lang onderzoek de eerste moleculen van een toekomstig medicijn uitproberen. Tot tachtig procent van alle bijwerkingen die je op de bijsluiter van een geneesmiddel vindt, komen we te weten in deze eerste fase. We leren hier verder of een medicijn best voor of na de maaltijd genomen kan worden, en welke de ideale dosis is."





Of er voor de proefpersonen dan geen gevaren zijn?





"Nul-risico bestaat natuurlijk niet", legt Pascal Ryckmans van Pfizer uit. "Maar vooraleer we hier beginnen, is er al veel onderzoek gedaan. Bovendien is er een streng protocol van de federale overheid en de wetenschappelijke instanties waar we ons aan houden. Iedere deelnemer wordt nauwgezet in het oog gehouden. In de 25 jaar dat we dit soort onderzoeken doen, is er nooit iemand die levensbedreigende gevolgen heeft gekend. Uiteraard: want we dragen de grootste zorg voor onze vrijwilligers."





Niet bang

Eén van die trouwste vrijwilligers van de nieuwe afdeling in Hasselt is Wim Van Kerkhoven uit Maasmechelen.





"Ik heb al deelgenomen aan een twintigtal studies, en daarbij al heel wat medicijnen zien opstarten. Ik deed het voordien al op verschillende andere plaatsen. Het ontwikkelen van anti-depressiva, onderzoeken tegen kanker, diabetes of HIV? Ik heb er steeds aan deelgenomen. Mij geeft dat een goed gevoel. Als ik die patiënten zie, en weet wat ze meemaken, dan besef ik dat ik gelukkig mag zijn. Toch kan ik een steentje bijdragen om ook hun kansen te vergroten."





"Bang ben ik hoegenaamd niet. Integendeel: je wordt constant onderzocht, hé. Ik mag wel zeggen dat ik gezond ben, want anders mag ik niet deelnemen. Ja, natuurlijk heb ik wel eens bijwerkingen gevoeld. Maar nooit iets ernstig. En er staan altijd artsen paraat om je te helpen. Of het goed verdient? Goh, dat hangt van het onderzoek af, maar het is een vrijwilligersloon. Het is meegenomen, maar je moet het daar niet voor doen."





Het Jessa Ziekenhuis werkt mee aan de nieuwe afdeling. "We willen bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek", zegt verantwoordelijke Sandra Meijer. "Hier gebeurt natuurlijk nog maar de start van het onderzoek. Maar door wat hier gebeurt kunnen we patiënten steeds beter helpen."





Vrijwilligers gezocht

De organisatie zoekt trouwens nog vrijwilligers. Zij vinden info op www.pfizer.be of kunnen bellen naar 0800 13138.





