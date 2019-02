Nu ook luxecamping pal naast Pukkelpop Toon Royackers

22 februari 2019

21u15 1 Hasselt Voor wie niet graag in een klein tentje naar Pukkelpop in Hasselt wil, is er dit jaar goed nieuws. De organisatoren verhuizen hun luxecamping tot op 300 meter van het terrein. Er komt ook een afzonderlijk campeerterrein voor mobilhomes, caravans en vouwwagens.

“De afstand van de luxecamping tot aan het festivalterrein is altijd de achilleshiel geweest, maar dit jaar hebben we de perfecte locatie gevonden: rustig, comfortabel en op enkele minuutjes van het festivalterrein”, zegt woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop trots. De luxecamping van het festival zal voortaan ‘Camping Comfy’ heten. Volgens Pukkelpop gaat het om een logische uitbreiding van het campingaanbod. “De vraag werd steeds groter en we hebben er nu de plaats voor. Er zijn standplaatsen met en zonder elektriciteit, en kampeerders kunnen verder gewoon gratis gebruik maken van alle faciliteiten op de aanpalende Camping Relax”, legt Luyten uit. Pukkelpop vindt dit jaar plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus.