Nooit meer vloeken op parkeerplaats LEDBORDEN WIJZEN DE WEG NAAR VRIJ PLEKJE TOON ROYACKERS

20 maart 2018

02u46 0 Hasselt Nog één maandje geduld en dan is het gedaan met rondjes rijden, op zoek naar dat ultieme vrije parkeerplekje in Hasselt. 35 computergestuurde ledborden leiden automobilisten straks al vanaf de invalswegen naar de meest ideale parkeerplaats van het moment. Een primeur voor ons land.

"We hebben hier tweeënhalf jaar naar toe gewerkt. Maar maandag hebben we dus eindelijk ons eerste ledbord kunnen plaatsen," legt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) uit. "Het is een groot computerscherm, waarop je langs de invalswegen al kan zien welke richting je best uit kan op zoek naar een parkeerplaatsje. Het eerste exemplaar staat intussen aan de Diepenbekerweg en ook de 34 anderen zullen nu snel volgen. Voorlopig zijn ze nog niet geactiveerd, maar half april gaat de stekker erin. Vanaf dan word je automatisch naar de snelste parkeerplek geloodst. We tonen op die schermen immers niet alleen in welke parkings er nog plaats vrij is, we laten ook zien welke route je het best neemt. Dat berekenen we constant aan de hand van de verkeersdrukte op dat moment. We gebruiken de signalen van GPS-toestellen, en bluetooth-stralingen om te weten waar er veel verkeer zit."





Uniek systeem

"Is er toch ergens een opstropping naar één bepaald parkeerterrein? Geen probleem: het systeem kijkt prompt of een andere parking met nog vrije plaatsen wel vlot bereikbaar is. Ook calamiteiten, zoals ongevallen, kunnen we op deze grote schermen aangeven. Daarmee hebben we echt een uniek systeem in ons land."





"Hoog tijd? Misschien wel, want vandaag was het inderdaad wat zoeken voor bestuurders", zegt ook burgemeester Nadja Vananroye (CD&V).





"Dat zal volgende maand een hele verbetering zijn. Al dat bestemmingsverkeer wordt nu efficiënt naar de beste vrije plek geloodst. Het is voor iedereen beter dat we dat zoekverkeer verminderen."





De nieuwe ledborden betekenen natuurlijk nog niet dat alle parkeerproblemen in Hasselt al opgelost zijn. Want de parkeerdruk in veel wijken blijft vandaag erg groot. "Klopt, vandaag hebben we zo een 6.500 parkeerplaatsen in ons centrum", besluit de burgemeester.





"De volgende twee jaar komen er nog eens 2.500 ondergrondse parkeerplaatsen bij. Die zijn voorzien aan het Cultuurcentrum en aan de Blauwe Boulevard. We gaan die bovendien in eigen beheer houden, zodat we de prijzen goedkoop houden."