Nog steeds 200 vacatures bij NedCar 02u31 0

Bij autofabrikant NedCar in het Nederlandse Born staan momenteel nog steeds tweehonderd vacatures open. Volgens de VDAB gaat het om 100 jobs als productiemedewerk in dagdienst en nog eens 100 voor de wisselende dienst in twee posten.





VDL Nedcar is een high-tech bedrijf in de automotive-industrie waar al 6.000 mensen werken aan de productie van de MINI en de BMW X1. Een heel aantal mensen uit het Maasland en Midden-Limburg maken al alle dagen de verplaatsing richting Born. De werkloosheid in het Maasland én met voorsprong in Maasmechelen daalde drastisch dankzij het hoog aantal vacatures die in januari vorig jaar vrij kwamen. Van die achthonderd blijken er nog tweehonderd niet ingevuld. Solliciteren kan via www.vdab.be





(MMM)